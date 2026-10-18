फतेहपुर: किसान का फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने पुलिस पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, सीओ ने जांच का दिया भरोसा

फतेहपुर जिले में घर के बरामदे में किसान झुराखन पासवान (48) का रविवार को शव फंदे से लटका मिला। परिजन ने क्षेत्र के दरोगा व पुलिस कर्मियों पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज होने के आरोप में किसान को पुलिस थाने बुला रही थी। दरवाजे आकर पुलिस गाली-गलौज और धमकी दी थी। रविवार सुबह नौ बजे थाने जाने से पहले ही मजदूर फंदे से लटक गया।

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घटना मलवां थाने के कोराईं की गांव की है। झुराखन के पुत्र रामू की वरीक्षा 15 अक्तूबर को थी। वरीक्षा के समय उसने अपने पिता से रिश्तेदारों के रुकने के लिए जगह मांगी थी। इसे लेकर परिवार में विवाद हुआ। विवाद के बाद परिवार के ही एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत की थी। बेटे रामू ने बताया कि शिकायत के बाद लगातार पुलिस दरवाजे आती और पिता को खोजती। गाली-गलौज कर दुष्कर्म की प्राथमिकी में पिता को आरोपी होना बताती।