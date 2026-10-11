फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Fatehpur Farmer brutally killed with a sharp edged weapon bloodstained body found at tubewell

फतेहपुर मर्डर: किसान की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, नलकूप पर मिला लहूलुहान शव, जांच में जुटी पुलिस

Sun, 11 Oct 2026 12:05 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 11 Oct 2026 12:05 PM IST
सार

Fatehpur News: असोथर थाना क्षेत्र अंतर्गत सातोंपीत गांव के गड़रियन पुरवा में बुजुर्ग किसान की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। उनका खून से लथपथ शव घर से करीब 200 मीटर दूर स्थित उनके नलकूप पर चारपाई पर पड़ा मिला।

विज्ञापन
Fatehpur Farmer brutally killed with a sharp edged weapon bloodstained body found at tubewell
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फतेहपुर जिले में असोथर थाना क्षेत्र के सातोंपीत गांव के गड़रियन पुरवा में सीताराम पाल  (60) की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। उनका का शव घर से लगभग 200 मीटर दूर स्थित नलकूप पर मिला। सीओ दुर्गेशदीप मौके पर जांच को पहुंचे है।

विज्ञापन

परिजन ने बताया कि सीताराम पाल शनिवार रात घर से कुछ दूरी पर नलकूप पर रात को सोने गए थे। नलकूप पर ही कुछ मुर्गियां भी पाल रखे हैं। इसके बाद सुबह घर नहीं लौटे। उनका रविवार सुबह ग्रामीणों ने चारपाई पर लहूलुहान हालत में शव देखा। शरीर पर घाव के निशान से पुलिस ने चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका जताई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed