फतेहपुर: शराबी बेटे ने की वृद्ध मां की नृशंस हत्या, सिर पर ईंट से वार कर मारा, बड़े भाई की तहरीर पर रिपोर्ट

फतेहपुर जिले में बकेवर थाना क्षेत्र स्थित दिलावलपुर गांव में शनिवार भोर वृद्ध महिला की उसके ही बेटे ने ईंट से हमला कर हत्या कर दी। शराब पीने से मना करने को लेकर विवाद होना पुलिस मान रही है। मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव की सावित्री देवी (65 ), पत्नी स्वर्गीय शिवचरण पटेल छोटे पुत्र राजू पटेल के साथ रहती थी।

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राजू रात को के नशे में घर पहुंचा। मां ने उसे शराब पीने से मना किया और इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान राजू पटेल ने पास में पड़ी ईंट उठाकर अपनी मां के सिर पर हमला किया। गंभीर चोट लगने से सावित्री देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई।