फतेहपुर: शराबी बेटे ने की वृद्ध मां की नृशंस हत्या, सिर पर ईंट से वार कर मारा, बड़े भाई की तहरीर पर रिपोर्ट
Fatehpur News: बकेवर थाना क्षेत्र के दिलावलपुर गांव में शनिवार भोर शराब पीने से मना करने पर कलयुगी बेटे ने ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर अपनी वृद्ध मां की निर्मम हत्या कर दी। बड़े बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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फतेहपुर जिले में बकेवर थाना क्षेत्र स्थित दिलावलपुर गांव में शनिवार भोर वृद्ध महिला की उसके ही बेटे ने ईंट से हमला कर हत्या कर दी। शराब पीने से मना करने को लेकर विवाद होना पुलिस मान रही है। मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव की सावित्री देवी (65 ), पत्नी स्वर्गीय शिवचरण पटेल छोटे पुत्र राजू पटेल के साथ रहती थी।
राजू रात को के नशे में घर पहुंचा। मां ने उसे शराब पीने से मना किया और इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान राजू पटेल ने पास में पड़ी ईंट उठाकर अपनी मां के सिर पर हमला किया। गंभीर चोट लगने से सावित्री देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई।
जांच में जुटी पुलिस
बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। बड़े पुत्र रामजीवन ने अपने छोटे भाई के विरुद्ध बकेवर थाने में तहरीर देकर हत्या का आरोप लगाया है।बकेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी बिंदकी प्रयांक जैन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया।