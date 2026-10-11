फर्रुखाबाद: मिट्टी खोदते समय टीला धंसा, महिला की दबकर मौत, पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया, परिजन बेहाल

फर्रुखाबाद जिले में कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव देवरान गढ़िया में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। मिट्टी खोदने गई महिला किरन देवी (50) पर अचानक मिट्टी का टीला धंस गया। मिट्टी में दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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बताया गया है कि किरन देवी पत्नी रमेश निवासी देवरान गढ़िया रविवार सुबह करीब सात बजे पड़ोस की महिला के साथ गांव से कुछ दूरी पर मिट्टी लेने गई थी। किरन का मकान मिट्टी का बना है। साथ गई महिला का तसला मिट्टी से भर गया था। इसके बाद किरन गड्ढे के अंदर घुसकर मिट्टी निकालने लगी। तभी ऊपर से भरभराकर मिट्टी गिर गई और वह उसी में दब गई। साथ गई महिला की चीख-पुकार सुनकर पास में काम कर रहे पप्पू समेत अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे।