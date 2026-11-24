फर्रुखाबाद जिले में कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को तड़के तीन बजे से ही गंगा स्नान शुरू हो गया। पांचाल घाट पर सुबह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रशासन के अनुमान के अनुसार यहां 1 से 1.25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई, पूजा-अर्चना की और दान-पुण्य किया। घाट पर सुरक्षा के लिए गंगा में बैरिकेडिंग की गई है।

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पुलिस, गोताखोर और स्वास्थ्य टीम तैनात रही। शृंगीरामपुर घाट पर भी भोर से स्नान शुरू हुआ। यहां 40 से 45 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। एटा, मैनपुरी, कन्नौज और आसपास के जिलों से श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली और वाहनों से पहुंचे। महिलाओं ने दीपदान किया और शाम को देव दीपावली मनाई जाएगी। शमसाबाद क्षेत्र के ढाई घाट पर भी कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान 24 नवंबर को हुआ।