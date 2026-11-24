फर्रुखाबाद: कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, भोर से ही स्नान-दान शुरू, रूट डायवर्जन भी लागू
Farrukhabad News: कार्तिक पूर्णिमा पर पांचाल घाट, शृंगीरामपुर और ढाई घाट सहित विभिन्न गंगा तटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान, पूजा-अर्चना और दान-पुण्य शुरू कर दिया, जबकि शाम को देव दीपावली मनाई जाएगी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर गंगा में बैरिकेडिंग, गोताखोर व पुलिस बल तैनात किया गया है।
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फर्रुखाबाद जिले में कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को तड़के तीन बजे से ही गंगा स्नान शुरू हो गया। पांचाल घाट पर सुबह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रशासन के अनुमान के अनुसार यहां 1 से 1.25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई, पूजा-अर्चना की और दान-पुण्य किया। घाट पर सुरक्षा के लिए गंगा में बैरिकेडिंग की गई है।
पुलिस, गोताखोर और स्वास्थ्य टीम तैनात रही। शृंगीरामपुर घाट पर भी भोर से स्नान शुरू हुआ। यहां 40 से 45 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। एटा, मैनपुरी, कन्नौज और आसपास के जिलों से श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली और वाहनों से पहुंचे। महिलाओं ने दीपदान किया और शाम को देव दीपावली मनाई जाएगी। शमसाबाद क्षेत्र के ढाई घाट पर भी कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान 24 नवंबर को हुआ।
ढाई घाट का पशु मेला भी आकर्षण का केंद्र
यहां 45 से 50 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। 23 नवंबर की शाम से ही बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, बदायूं, एटा और मैनपुरी से श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। घाट पर मेला 27 नवंबर तक चलेगा। गहरे पानी में बैरिकेडिंग कराई गई है और बिजली, सफाई व प्रशासनिक कैंप की व्यवस्था की गई है। ढाई घाट का पशु मेला भी आकर्षण का केंद्र रहा। इसके अलावा जिले के अन्य गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया।
भारी वाहनों के प्रवेश पर 24 घंटे की रोक
भीड़ को देखते हुए पुलिस ने 23 नवंबर शाम छह बजे से 24 नवंबर शाम छह बजे तक जिले में भारी वाहनों के प्रवेश पर 24 घंटे की रोक लगाई है। ट्रक, टैंकर, डीसीएम, डंपर और लोडर को बॉर्डर पर ही रोका व डायवर्ट किया गया। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 23 नवंबर रात 11:42 बजे से शुरू होकर 24 नवंबर रात 8:23 बजे तक रही। उदया तिथि के अनुसार पर्व 24 नवंबर को मनाया गया। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान से पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है।