फर्रुखाबाद: एआरटीओ दफ्तर में दलालों का राज, शाम ढलते ही शुरू होता है उगाही का खेल, स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा

फर्रुखाबाद जिले में एआरटीओ दफ्तर में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है, इसका खुलासा संवाद न्यूज एजेंसी के स्टिंग में हुआ है। शाम चार बजते ही दफ्तर का नजारा बदल जाता है। सरकारी दफ्तर दलालों के अड्डे में तब्दील हो जाता है। लिपिकों ने अपने-अपने चेले पाल रखे हैं, जो खुलेआम दलालों से रुपये वसूलते हैं।

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स्टिंग के दौरान देखा गया कि लिपिक का एक चेला शाम चार बजे के बाद सक्रिय होता है। दलालों की भीड़ केबिन के बाहर ही नहीं अंदर भी लगती है। खुलेआम लेन-देन होता है। सूत्र बताते हैं कि हर फाइल का रेट तय है। बिना चढ़ावे के फाइल आगे नहीं बढ़ती। एआरटीओ दफ्तर में दलालों को सरकारी फाइलों तक सीधी पहुंच है।