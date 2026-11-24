विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

निगम की राजस्व वसूली प्रगति की बीते 22 नवंबर तक के आंकड़ों की समीक्षा में सामने आया कि डेरापुर उपकेंद्र पर बिल किए गए 7,289 उपभोक्ताओं के मुकाबले केवल 827 उपभोक्ताओं से ही राजस्व वसूली हो सकी। यह वसूली 26.82 फीसदी ही रही। यह प्रदर्शन रूरा उपखंड की औसत वसूली 37.63 फीसदी और पूरे कानपुर देहात खंड के औसत वसूली 61.79 फीसदी से काफी कम है।बता दें कि बीते 23 नवंबर को मुख्य अभियंता (वितरण) कानपुर क्षेत्र-प्रथम की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेहद कम राजस्व वसूली पर नाराजगी जताई गई थी। इसी क्रम में उपखंड अधिकारी रूरा विवेक पांडेय ने 24 नवंबर को जेई अवधेश कुमार का तीन कार्यदिवस के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न प्रस्तावित की जाए। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि उपकेंद्र की दोनों टीमें गंगासागर (टीजी-2 नोडल) और विपिन कुमार (टीजी-2 नोडल) की टीम प्रतिदिन कम से कम 40-40 उपभोक्ताओं यानी कुल 80 उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली सुनिश्चित करें।बकायेदारी में कनेक्शन काटने की कार्रवाई तेज करने के साथ हर दिन की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। एसडीओ ने बताया कि राजस्व वसूली की खराब स्थिति पर जेई को चेतावनी दी है कि स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने और वसूली में ठोस सुधार न दिखने पर एकतरफा कठोर कार्रवाई की संस्तुति उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।