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Kanpur News: स्टार्ट अप के लिए फाइनेंस की अहमियत बताई

Sun, 04 Oct 2026 01:59 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:59 AM IST
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Explained the importance of finance for startups.
कानपुर। कॉलेज आफ मैनेजमेंट स्टडीज के बैनर तले विशेष कार्यशाला का आयोजन शनिवार को सिविल लाइंस स्थित रागेंद्र स्वरूप सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्टस में किया गया। इस मौके पर गेस्ट स्पीकर टीबीआई फाउंडेशन एचबीटीयू के कार्यकारी प्रबंधक और मुंबई आईआईटी के मेंटोर प्रशांत सिंह ने विद्यार्थियों को नए विचार विकसित करने, समस्याओं की पहचान और नवीन समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही स्टार्ट अप विकसित करने में फाइनेंस की अहमियत बताई।
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उन्होंने बिजनेस शुरू करने और स्थापित करने के नौ मानक बताए और कहा कि यह देखना चाहिए कि किसी जरूरत के लिए ग्राहक कितने बार भुगतान कर सकता है। कार्यक्रम संस्थान की निदेशक डॉ. गौरी गौर की देखरेख में किया गया। कार्यक्रम के संयोजन में मोहित श्रीवास्तव, प्रखर तिवारी, शिवम कुमार सिंह, आयुष यादव, विशाल श्रीवास्तव, प्रगति सिंह, श्रुति अग्रवाल, आंचल जायसवाल, शुभांशु भट्ट आदि रहे।
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