विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मामले के अनुसार, मौजा कमीर निवासी विनोद कुमार ने खलिहान के 0.012 हेक्टेयर हिस्से को अपने खेत में मिलाकर अवैध कब्जा कर लिया था। क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या और साक्ष्यों के आधार पर अकबरपुर तहसीलदार कोर्ट ने 30 नवंबर 2023 को विनोद कुमार को गांव सभा भूमि से बेदखल करने और 31,500 रुपये क्षतिपूर्ति व 150 रुपये निष्पादन व्यय वसूलने का आदेश दिया था।इस आदेश के विरुद्ध विनोद कुमार ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की कोर्ट में अपील की थी। अपील में बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिए आदेश पारित किए जाने का तर्क दिया गया था। एडीएम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पत्रावली के अवलोकन में पाया कि अवर न्यायालय ने अपीलार्थी को नोटिस भेजा गया था और वह उपस्थित भी हुआ था लेकिन बाद में अनुपस्थित रहने लगा। अपील कोर्ट में भी वह लगातार गैरहाजिर रहा।जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के तर्कों व अभिलेखों के परीक्षण के बाद एडीएम कोर्ट ने अपील को बलहीन मानते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही अवर न्यायालय के बेदखली व हर्जाना आदेश को बरकरार रखने का आदेश दिया।