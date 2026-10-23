फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Etawah young man body found in Gwalior commotion ensued throughout night in front of Kotwali road was blocked

इटावा: ग्वालियर में मिला था युवक का शव, कोतवाली के सामने रातभर चला हंगामा, सड़क पर लगाया जाम, कार्रवाई की मांग

Fri, 23 Oct 2026 09:38 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 23 Oct 2026 09:38 AM IST
सार

Etawah News: ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में नाले से इटावा के साबितगंज निवासी बृजेंद्र का शव मिलने के बाद बृहस्पतिवार रात इटावा कोतवाली के सामने जमकर हंगामा हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर पहुंचे परिजनों और स्थानीय लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क पर जाम लगा दिया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

विज्ञापन
Etawah young man body found in Gwalior commotion ensued throughout night in front of Kotwali road was blocked
हंगामा करते परिजनों को समझाते पुलिस अधिकारी - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में नाले से मिले साबितगंज निवासी बृजेंद्र के शव को लेकर बृहस्पतिवार रात इटावा में हंगामा हो गया। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर पहुंचे परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली के सामने सड़क जाम कर दी। सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। मृतक के भाई विजय सिंह ने साथ गए रिश्तेदार पर हत्या का आरोप लगाया।

विज्ञापन

उनका कहना है कि कोतवाली पुलिस आरोपी रिश्तेदार को पकड़कर लाई थी, लेकिन तीन दिन बाद उसे छोड़ दिया। देर रात करीब 11 बजे अधिकारियों के समझाने और निष्पक्ष जांच के आश्वासन पर परिजन शांत हुए और शव लेकर चले गए। परिजनों के मुताबिक, 11 अक्टूबर को बृजेन्द्र एक रिश्तेदार के साथ पुलिस टीम के साथ अहमदाबाद गए थे। वहां क्षेत्र के एक युवक द्वारा भगाई गई रिश्तेदार की बेटी को बरामद किया गया था।

विज्ञापन
Trending Videos

आरोपी युवक और दो सहयोगियों को किया था गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। वापसी के समय गाड़ी में जगह कम होने के कारण बृजेन्द्र और उनके एक अन्य रिश्तेदार को अहमदाबाद में ही छोड़ दिया गया था। इसके बाद दोनों ग्वालियर पहुंचे। यहां से बृजेंद्र अचानक लापता हो गए। दूसरा रिश्तेदार अकेले इटावा लौट आया और परिजनों को बृजेंद्र के लापता होने की जानकारी दी। परिवार के लोग उनकी तलाश कर रहे थे।

विज्ञापन

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आश्वासन
इसी बीच 21 अक्टूबर को ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में एक नाले से बृजेंद्र का शव बरामद हुआ। ग्वालियर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बृहस्पतिवार रात करीब नौ बजे शव इटावा पहुंचने पर परिजन सीधे कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने पुलिस पर मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दी। हंगामे की सूचना पर सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह और प्रभारी निरीक्षक यशवंत सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों को समझाया और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed