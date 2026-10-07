फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Ensuring better prices for produce is the government's priority.

Kanpur News: उपज का बेहतर मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता

Wed, 07 Oct 2026 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Ensuring better prices for produce is the government's priority.
कन्नौज। आलू उत्पादक किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को उप निदेशक उद्यान कानपुर मंडल मुकेश कुमार एवं जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटियार ने विभिन्न शीतगृहों का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मानीमऊ स्थित नारायण कोल्ड स्टोरेज, रामचंद्र कोल्ड स्टोरेज, कुमार कोल्ड स्टोरेज और जय गोविंदा कोल्ड स्टोरेज का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौजूद किसानों को उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। किसानों को भाव स्थिरता योजना और निजी शीतगृहों में भंडारित आलू के भंडारण प्रभार पर मिलने वाले अनुदान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने पात्र किसानों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।
विज्ञापन

उप निदेशक उद्यान मुकेश कुमार ने कहा कि शासन की मंशा किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना, कृषि लागत कम करना और उद्यानिकी फसलों के माध्यम से आय में वृद्धि कर आर्थिक सशक्तीकरण करना है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे विभागीय योजनाओं की जानकारी लेकर समय से आवेदन करें। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना और अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए औद्यानिक विकास योजना के तहत चयनित किसानों को संकर शाकभाजी और गेंदा के उन्नत बीज वितरित किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed