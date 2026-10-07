Kanpur News: उपज का बेहतर मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता

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निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौजूद किसानों को उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। किसानों को भाव स्थिरता योजना और निजी शीतगृहों में भंडारित आलू के भंडारण प्रभार पर मिलने वाले अनुदान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने पात्र किसानों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।उप निदेशक उद्यान मुकेश कुमार ने कहा कि शासन की मंशा किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना, कृषि लागत कम करना और उद्यानिकी फसलों के माध्यम से आय में वृद्धि कर आर्थिक सशक्तीकरण करना है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे विभागीय योजनाओं की जानकारी लेकर समय से आवेदन करें। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना और अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए औद्यानिक विकास योजना के तहत चयनित किसानों को संकर शाकभाजी और गेंदा के उन्नत बीज वितरित किए गए।