फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Ended life by hanging after being scolded by mother for drinking alcohol.

Kanpur News: शराब पीने पर मां ने डांटा तो फंदा लगाकर दी जान

Sun, 04 Oct 2026 02:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Ended life by hanging after being scolded by mother for drinking alcohol.
कानपुर। कल्याणपुर थानाक्षेत्र में दलहन क्रॉसिंग के पास सीएसए की कॉलोनी में रहने वाले आशीष यादव (29) ने शुक्रवार देर रात फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन के अनुसार शराब पीकर घर आने पर मां निशा देवी ने उसे डांट दिया था। इसे लेकर दोनों में कहासुनी हुई जिसके बाद उसने फंदा लगा लिया। गूबा गार्डन के पास रहने वाले आशीष के चाचा मुलायम सिंह यादव सीएसए में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि उनके भाई रामकिशोर दलहन में तैनात थे। साल 2024 में उनके देहांत के बाद भाभी निशा और भतीजा आशीष काॅलोनी में रह रहे थे। कल्याणपुर थाना प्रभारी केशव कुमार तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मां के डांटने से क्षुब्ध होकर युवक के खुदकुशी करने की बात प्रकाश में आई है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। (संवाद)
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed