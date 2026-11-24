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ब्लॉक संदलपुर में जुलाई 2026 में विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन योजना लागू की गई थी। रोजगार सेवकों का आरोप है कि उनसे लगातार विभागीय कार्य, सर्वे, ऑनलाइन फीडिंग और ग्राम पंचायतों की योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है, लेकिन दो साल से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं, वर्ष 2015 से कट रहे ईपीएफ की धनराशि भी खातों में नहीं पहुंची है। इससे रोजगार सेवक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। धर्मपुर के रोजगार सेवक सुनील कुमार पाल, नैपलापुर के संतोष कुमार, बहबलपुर के धनंजय सिंह और हवासपुर के लोकेंद्र सिंह ने बताया कि मानदेय और ईपीएफ का भुगतान न होने से उन्हें परिवार चलाने में परेशानी हो रही है। इसके चलते नई योजना के कार्यों में उनकी रुचि कम हो गई है। ग्राम पंचायतों में जॉब कार्ड सत्यापन, नई कार्ययोजना की फीडिंग और मजदूरों को काम आवंटित करने का कार्य प्रभावित है।डीसी मनरेगा अशोक कुमार ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवक कार्य नहीं कर रहे हैं, वहां सचिवों और मेट का सहयोग लेकर योजना के अधिक से अधिक कार्य कराने के निर्देश बीडीओ संदलपुर को दिए गए हैं।