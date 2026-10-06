फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Documents related to registration and treatment summoned from Rudra Hospital administration.

Kanpur News: रुद्रा अस्पताल प्रशासन से पंजीयन और इलाज से जुड़े दस्तावेज तलब

Tue, 06 Oct 2026 02:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
Documents related to registration and treatment summoned from Rudra Hospital administration.
कानपुर। कल्याणपुर स्थित रुद्रा हॉस्पिटल में युवक की मौत के बाद हुए हंगामे और पथराव के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने अस्पताल प्रशासन से इलाज से जुड़े सभी दस्तावेज तलब किए हैं। सीएमओ के अनुसार प्राथमिक जानकारी में अस्पताल के पास वैध लाइसेंस होने की बात सामने आई है। घटना के बाद तनाव और कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन ने एहतियातन अस्पताल फिलहाल बंद करा दिया है।
विज्ञापन


सोमवार को नोडल अधिकारी एसीएमओ डॉ. रमित रस्तोगी टीम के साथ अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल बंद मिलने पर उन्होंने फोन कर संचालक को जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डॉ. रमित ने बताया कि अस्पताल का पंजीयन है। इलाज संबंधी दस्तावेज मांगे गए हैं। इनके आधार पर जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच कराई जाएगी।
विज्ञापन


दरअसल कानपुर देहात के मैथा निवासी प्रांशु यादव (25) छह दिन पूर्व सड़क हादसे में घायल हो गया था। उसे रुद्रा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रविवार देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और गलत इलाज का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। विवाद बढ़ने पर परिजनों और अस्पताल संचालकों के बीच झड़प हुई और बाद में बाहर पथराव हुआ था। इसमें प्रांशु के मौसा सेवानिवृत्त दरोगा बलवान सिंह, उनके बेटे और दो चचेरे भाइयों समेत करीब पांच लोग घायल हो गए थे। परिजनों ने आरोप लगाया था कि अस्पताल पर्याप्त डॉक्टरों के बिना चल रहा था और लापरवाही से मरीज की जान गई। वहीं अस्पताल संचालक का कहना है कि न्यूरो सर्जन को बुलाया गया था और मरीज के तीमारदारों ने ही मारपीट व पथराव किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed