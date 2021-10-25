विज्ञापन



मजबूरी में निजी पशु चिकित्सकों या अन्य साधनों से इलाज कराना पड़ता है। सीवीओ डॉ. सुबोध कुमार ने बताया कि सरवनखेड़ा चिकित्सालय पशुचिकित्साधिकारी को रनियां का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें यहां तीन दिन बैठने के निर्देश दिए गए हैं। यदि वह वहां पर नहीं बैठ रहे है तो जवाब तलब किया जाएगा।

विज्ञापन

रनियां। नगर के देविनपुरवा स्थित पशुचिकित्सालय में दो साल से पशुचिकित्साधिकारी की तैनाती नहीं है। ऐसे में सरवनखेड़ा में तैनात पशुचिकित्सक को यहां संबद्ध किया गया है लेकिन वह भी यहां नहीं आते हैं। इसकी वजह से पशुचिकित्सालय में ताला बंद रहता है। इलाज के लिए पशुपालक यहां पहुंचते हैं तो ताला देखकर लौट जाते हैं। रनियां के देविनपुरवा में पशुचिकित्सालय भवन है लेकिन नियमित संचालन नहीं हो रहा है। करीब दो वर्ष पहले यहां पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुभाष कुमार की तैनाती की गई थी। बाद में वह प्रोन्नत होकर लखनऊ में डिप्टी सीवीओ हो गए। इधर, शासन की ओर से किसी अन्य पशु चिकित्साधिकारी की तैनाती नहीं की गई। पशुचिकित्सक का पद रिक्त है। केवल पैरावेट जगदीश कुमार की तैनाती है। वहीं फील्ड के साथ समय मिलने पर पशुचिकित्सालय में आते हैं। इधर, सरवनखेड़ा पशुचिकित्सालय के डॉक्टर अंकुर गुप्ता को रनियां पशुचिकित्सालय से संबद्ध किया गया है। वह यहां नहीं आ रहे हैं तो पशुचिकित्सालय में पशुओं का इलाज नहीं हो पा रहा है। रनियां निवासी शिवम शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में कई बार मवेशी घायल हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे पशुओं के इलाज के लिए यहां पशुचिकित्सक उपलब्ध नहीं होते हैं। पशु चिकित्सालय आने पर यहां ताला बंद मिलता है।