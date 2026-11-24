विज्ञापन

रूरा के सुभाषनगर वार्ड निवासी ढाबा संचालक जयराम गुप्ता ने बताया कि 22 नवंबर की रात को ढाबे पर दो युवक नशे की हालत में आए थे। दोनों के खाना मांगने पर उसने मना कर दिया तो आरोपियों ने गालीगलौज कर मारपीट की। आरोप लगाया कि युवकों ने बाइक पर बैठने के दौरान जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और धमकी दी। फायरिंग करने के बाद आरोपी अकबरपुर की ओर भाग गए।थानाध्यक्ष सुधीर भारद्वाज ने बताया कि ढाबा में सीसीटीवी लगे है, जिनकी जांच में संचालक व युवकों के बीच गालीगलौज व मारपीट होने की घटना दिख रही है। फायरिंग के आरोप गलत हैं। फुटेज में दिख रहे युवकों की पहचान की जा रही है।