Kanpur News: खाना देने से मना करने पर ढाबा संचालक को पीटा
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:53 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:53 PM IST
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रूरा। अकबरपुर-रूरा मार्ग पर तिगाई पेट्रोल पंप के पास स्थित ढाबे पर रविवार रात को खाना न देने को लेकर कुछ लोगों ने संचालक को पीट दिया था। मामले में मंगलवार को ढाबा संचालक ने मारपीट व फायरिंग किए जाने का आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत की है।
रूरा के सुभाषनगर वार्ड निवासी ढाबा संचालक जयराम गुप्ता ने बताया कि 22 नवंबर की रात को ढाबे पर दो युवक नशे की हालत में आए थे। दोनों के खाना मांगने पर उसने मना कर दिया तो आरोपियों ने गालीगलौज कर मारपीट की। आरोप लगाया कि युवकों ने बाइक पर बैठने के दौरान जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और धमकी दी। फायरिंग करने के बाद आरोपी अकबरपुर की ओर भाग गए।
थानाध्यक्ष सुधीर भारद्वाज ने बताया कि ढाबा में सीसीटीवी लगे है, जिनकी जांच में संचालक व युवकों के बीच गालीगलौज व मारपीट होने की घटना दिख रही है। फायरिंग के आरोप गलत हैं। फुटेज में दिख रहे युवकों की पहचान की जा रही है।
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रूरा के सुभाषनगर वार्ड निवासी ढाबा संचालक जयराम गुप्ता ने बताया कि 22 नवंबर की रात को ढाबे पर दो युवक नशे की हालत में आए थे। दोनों के खाना मांगने पर उसने मना कर दिया तो आरोपियों ने गालीगलौज कर मारपीट की। आरोप लगाया कि युवकों ने बाइक पर बैठने के दौरान जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और धमकी दी। फायरिंग करने के बाद आरोपी अकबरपुर की ओर भाग गए।
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थानाध्यक्ष सुधीर भारद्वाज ने बताया कि ढाबा में सीसीटीवी लगे है, जिनकी जांच में संचालक व युवकों के बीच गालीगलौज व मारपीट होने की घटना दिख रही है। फायरिंग के आरोप गलत हैं। फुटेज में दिख रहे युवकों की पहचान की जा रही है।
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