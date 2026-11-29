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किसानों का कहना है कि समय से खाद नहीं मिली तो बोआई प्रभावित हो सकती है। शनिवार को अमरौधा ब्लॉक के शाहजहांपुर सहकारी समिति में किसानों की भीड़ नजर आई। समिति पर खाद लेने के लिए कतार में खड़े कमलपुर के किसान रामफल, स्वरूपपुर के रामशरन, दयाराम यादव, रामसनेही ने बताया कि सरसों, मटर और चने की फसल के लिए डीएपी खाद की सबसे अधिक जरूरत होती है। कई-कई दिनों तक समिति में चक्कर लगाने के बाद भी डीएपी नहीं मिल पा रही है।कभी ई-पॉस में सर्वर की किल्लत तो कभी डीएपी का टोटा होने से खाद मिलने में देरी होने से खेती-किसानी का काम प्रभावित हो रहा है। बोआई का समय निकलने पर फसलों की पैदावार पर भी असर पड़ने की आशंका है। किसानों का कहना है कि वह अपनी जरूरत के मुताबिक खाद मिलने की उम्मीद में समितियों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन समय से खाद नहीं मिल पा रही है। साधन सहकारी समिति की सचिव शिवकुमारी ने बताया कि 26 नवंबर को बफर गोदाम से समिति में 380 बोरी डीएपी की खेप भेजी गई थी। दो दिनों में 250 बोरी डीएपी वितरण की गई है।