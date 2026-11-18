कानपुर: वेल्डिंग कारीगर ने फंदा लगाकर दी जान, बीमारी और मानसिक तनाव से था परेशान, जांच में जुटी पुलिस
Kanpur News: न्यू ईदगाह कॉलोनी में पिछले पांच साल से गंभीर बीमारी और मानसिक तनाव से जूझ वेल्डिंग कारीगर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार देर रात जब उनकी पत्नी घर लौटीं और ताला खोलकर अंदर गईं, तो पति का शव फंदे पर लटका मिला।
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कानपुर में कर्नलगंज थाना क्षेत्र की न्यू ईदगाह कॉलोनी में पांच साल से बीमारी और मानसिक परेशानी से जूझ रहे वेल्डिंग कारीगर नूरअली उर्फ गुड्डू (52) ने मंगलवार देर रात फंदा लगाकर जान दे दी। पत्नी घर लौटीं और मुख्य गेट का ताला खोलकर अंदर पहुंचीं, तो कमरे में पति का शव लटका मिला। उनकी चीख सुनकर परिजन पहुंचे और नूरअली को निजी अस्पताल ले गए।
यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नूरअली के छोटे भाई राजू ने बताया कि वह करीब पांच साल से मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे। रात में नींद नहीं आती थी और कई बार अचानक उठकर चलने लगते थे। हैलट में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कोई खास सुधार नहीं हुआ था। परिवार में पत्नी शबाना और बेटी तमन्ना हैं। राजू के मुताबिक, मंगलवार को पत्नी और बच्चे घर से बाहर गए थे।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
पत्नी ने मुख्य गेट पर बाहर से ताला लगा दिया था। देर रात लौटकर ताला खोला, तो नूरअली का शव कमरे में रस्सी के सहारे फंदे से लटका मिला। उनकी चीख सुनकर परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। कर्नलगंज थाना प्रभारी विनीत कुमार ने बताया कि घटनास्थल की जांच पड़ताल की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।