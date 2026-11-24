कानपुर में जाजमऊ के केडीए चौराहे पर खुले मैनहोल ने एक बार फिर सरकारी व्यवस्था की लापरवाही उजागर कर दी। सोमवार रात रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने आए 19 वर्षीय युवक को अंधेरे में खुला चैंबर दिखाई नहीं दिया और वह सीधे करीब 10 फीट गहरे मैनहोल में जा गिरा। युवक के गिरते ही वहां मौजूद एक बच्चे ने चीख-पुकार मचा दी। बच्चे की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े।

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इसके बाद युवक को बाहर निकाला। हादसे में युवक बेहोश हो गया था। उसे तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक, फतेहपुर के मेडापाटी निवासी 19 वर्षीय युवक तौफ़ीक़ खान जाजमऊ के केडीए चौराहे स्थित एक गेस्ट हाउस में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आया था। बताया गया कि वह फोन पर बात करते हुए गेस्ट हाउस से बाहर निकला और किसी को चाबी देने जा रहा था।