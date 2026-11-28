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कानपुर। जरौली और कर्रही में सीएम ग्रिड के तहत बन रही सड़कों की धीमी गति देख नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कार्यदायी संस्था को प्रतिदिन कम से कम 400 मीटर सड़क निर्माण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने शुक्रवार को जोन-2 व 3 अंतर्गत चल रहे सीएम ग्रिड कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने नौबस्ता बंबा से कर्रही मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली रोड के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। सीवर लाइन डालने का कार्य हर हाल में एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए। नौबस्ता बंबा से कर्रही मुख्य मार्ग पर एक अतिरिक्त स्पेशल टीम बनाकर 15 दिन में अभियान चलाकर सड़क पर सफाई का कार्य कराने केे लिए कहा। सिमरा गांव में काफी कूड़ा मिला। जोनल स्वच्छता अधिकारी को पूर्व की तरह एक कर्मी व पीआरडी जवान की तैनाती करने के लिए कहा। कूड़ा डंप करने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी कराने के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता आलोक श्रीवास्तव, जोनल अभियंता दिवाकर भास्कर, जोनल स्वच्छता अधिकारी आशीष बाजपेई, जोनल स्वच्छता अधिकारी-2 सुशील कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद