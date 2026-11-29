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सीन-1

गजनेर निवासी छोटू दो दिन पहले सड़क हादसे में घायल हो गए थे। हादसे में उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया था। शनिवार को परिजन उन्हें प्लास्टर कराने के लिए ओटी ले गए। प्लास्टर कराने के बाद वार्ड वापस लाने के लिए कोई कर्मचारी स्ट्रेचर लेकर नहीं पहुंचा। ऐसे में छोटू के पिता राजाराम और अन्य परिजनों को ही स्ट्रेचर खींचकर लाना पड़ा। राजाराम ने बताया कि मदद न मिलने पर परिवार के साथ बेटे को वार्ड तक लेकर स्वयं आए। विज्ञापन

सीन-2

गौरैयापुर निवासी दीप सिंह के पैर में चोट लगी थी। वह अस्पताल में भर्ती थे। शनिवार को परिजन उन्हें घर ले जाने के लिए ऑटो बुलाकर लाए। ऑटो पहुंचने के बाद मरीज को वार्ड से बाहर ले जाने के लिए कोई वार्ड बॉय नहीं मिला। इसके बाद दीप सिंह के परिजन खुद स्ट्रेचर लेकर बाहर आए। परिजनों की मदद से उन्हें ऑटो में बैठाकर घर ले जाया गया। विज्ञापन विज्ञापन





बयान...

इमरजेंसी, ट्राॅमा सेंटर में वार्ड बॉय की ड्यूटी रहती है। किसी भी वार्ड से मरीज शिफ्ट करने व इमरजेंसी से वार्ड तक मरीज ले जाने के लिए वह तैनात रहते हैं। यदि लापरवाही हो रही तो इसकी जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. अंबरीश गुप्ता, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज सीन-1गजनेर निवासी छोटू दो दिन पहले सड़क हादसे में घायल हो गए थे। हादसे में उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया था। शनिवार को परिजन उन्हें प्लास्टर कराने के लिए ओटी ले गए। प्लास्टर कराने के बाद वार्ड वापस लाने के लिए कोई कर्मचारी स्ट्रेचर लेकर नहीं पहुंचा। ऐसे में छोटू के पिता राजाराम और अन्य परिजनों को ही स्ट्रेचर खींचकर लाना पड़ा। राजाराम ने बताया कि मदद न मिलने पर परिवार के साथ बेटे को वार्ड तक लेकर स्वयं आए।सीन-2गौरैयापुर निवासी दीप सिंह के पैर में चोट लगी थी। वह अस्पताल में भर्ती थे। शनिवार को परिजन उन्हें घर ले जाने के लिए ऑटो बुलाकर लाए। ऑटो पहुंचने के बाद मरीज को वार्ड से बाहर ले जाने के लिए कोई वार्ड बॉय नहीं मिला। इसके बाद दीप सिंह के परिजन खुद स्ट्रेचर लेकर बाहर आए। परिजनों की मदद से उन्हें ऑटो में बैठाकर घर ले जाया गया।बयान...इमरजेंसी, ट्राॅमा सेंटर में वार्ड बॉय की ड्यूटी रहती है। किसी भी वार्ड से मरीज शिफ्ट करने व इमरजेंसी से वार्ड तक मरीज ले जाने के लिए वह तैनात रहते हैं। यदि लापरवाही हो रही तो इसकी जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. अंबरीश गुप्ता, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज

कानपुर देहात। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं संयुक्त जिला चिकित्सालय में मरीजों को इलाज के साथ बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है। ट्रामा सेंटर में भर्ती मरीजों को एक्स-रे, प्लास्टर, ड्रेसिंग आदि के लिए ले वार्ड से लेकर जाने व वार्ड तक वापस लाने के लिए उनके तीमारदारों को स्ट्रेचर तक खुद खींचना पड़ रहा है। मरीजों की सहायता के लिए लगे वार्ड बॉय नदारद हैं। हालात यह है कि इमरजेंसी से ट्रॉमा सेंटर तक चार से पांच वार्ड बॉय, सहायक तैनात होने के बाद शनिवार को कई मरीज के तीमारदार स्ट्रेचर खींचते नजर आए। किसी के घर की महिलाएं मदद करती दिखीं तो किसी का वृद्ध पिता स्ट्रेचर खींचते दिखे। अस्पताल में वार्ड बॉय की उपलब्धता और मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की व्यवस्था पर इससे सवाल खड़े हो रहे हैं।