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बिठूर के ब्रह्मावर्त घाट स्थित पौराणिक ब्रह्मखूटी मंदिर और पत्थर घाट स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन किया। सरसैया घाट पर भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने घाट चौराहे (कारागार चौराहे) पर ही वाहनों को रोक दिया। इससे श्रद्धालुओं को घाट तक पैदल पहुंचना पड़ा। घाट पर पानी न होने के कारण लोगों को कुछ दूर उस पार जाकर गंगा स्नान करना पड़ा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए गए थे। घाटों पर सुबह से ही इतनी भीड़ रही कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में स्नान को लेकर उत्साह नजर आया। विज्ञापन



जगह-जगह भंडारों का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया गया। गंगा स्नान और दान-पुण्य के बाद श्रद्धालुओं ने बिठूर और सरसैया घाट पर लगे कार्तिक पूर्णिमा मेले का आनंद लिया। दुकानों पर महिलाओं और बच्चों की भीड़ रही। बच्चों ने झूलों का आनंद लिया, वहीं परिवारों ने जमकर खरीदारी की। स्नान, दान और पूजा-अर्चना के साथ पूरे दिन गंगा घाटों पर भक्ति और उल्लास का माहौल बना रहा। बिठूर के ब्रह्मावर्त घाट स्थित पौराणिक ब्रह्मखूटी मंदिर और पत्थर घाट स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन किया। सरसैया घाट पर भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने घाट चौराहे (कारागार चौराहे) पर ही वाहनों को रोक दिया। इससे श्रद्धालुओं को घाट तक पैदल पहुंचना पड़ा। घाट पर पानी न होने के कारण लोगों को कुछ दूर उस पार जाकर गंगा स्नान करना पड़ा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए गए थे। घाटों पर सुबह से ही इतनी भीड़ रही कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में स्नान को लेकर उत्साह नजर आया।जगह-जगह भंडारों का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया गया। गंगा स्नान और दान-पुण्य के बाद श्रद्धालुओं ने बिठूर और सरसैया घाट पर लगे कार्तिक पूर्णिमा मेले का आनंद लिया। दुकानों पर महिलाओं और बच्चों की भीड़ रही। बच्चों ने झूलों का आनंद लिया, वहीं परिवारों ने जमकर खरीदारी की। स्नान, दान और पूजा-अर्चना के साथ पूरे दिन गंगा घाटों पर भक्ति और उल्लास का माहौल बना रहा।

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कानपुर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को बिठूर से सिद्धनाथ घाट तक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने भोर से ही गंगा में डुबकी लगाकर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। बिठूर, सरसैया घाट, गोलाघाट, अटल घाट, मैस्कर घाट और सिद्धनाथ घाट पर तड़के चार बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हर-हर गंगे और जय गंगा मइया के उद्घोष से पूरा गंगा तट भक्तिमय हो उठा। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से गंगा मैया की पूजा-अर्चना की और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र व धन का दान कर पुण्य अर्जित किया।