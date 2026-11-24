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कानपुर। चकेरी के चंद्रनगर खलवा में सोमवार सुबह कारपेंटर विषय (35) का छह दिन पुराना शव किराये के कमरे में औंधे मुंह पड़ा मिला। सोमवार को भाई विकास उनके कमरे पर पहुंचे तब मौत का पता चला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजन ने शराब की लत के चलते मौत की आशंका जताई जबकि मामा मोनू ने मौत पर संदेह जताया। विषय की पत्नी राधा की चार साल पहले मौत हो चुकी थी। भाई विकास के मुताबिक शराब की लत के कारण विषय जाजमऊ के ताड़बगिया का मकान बेचकर किराये का कमरा लेकर अलग रहने लगे थे। सोमवार सुबह जब कमरे में पहुंचे तब मौत का पता चला। चकेरी थाना प्रभारी अजय मिश्रा ने बताया कि शव कई दिन पुराना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। संवाद