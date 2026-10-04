Kanpur News: आगामी चुनाव में सपा को जीत दिलाने का आह्वान

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रसूलाबाद। समाजवादी पार्टी की जिला इकाई की तरफ से शनिवार को कहिंजरी में आम सभा का आयोजन किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ताओं व आमजन से चार अक्तूबर को जिला मुख्यालय में होने वाले प्रदर्शन में पहुंचने का आह्वान किया। कहा कि कार्यकर्ता एकजुट होकर आगामी चुनाव में पार्टी को विजयी बनाएं। पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया ने कहा मौजूदा सरकार में लोकतंत्र खतरे में हैं। सरकार किसी भी कीमत पर चुनाव जीतकर संविधान को समाप्त करना चाहती है। आरोप लगाया कि देश में करोड़ों वोट काटे गए हैं और वोटों की हेरफेर कर चुनाव जीते जा रहे हैं। यदि निष्पक्ष चुनाव दोबारा हों तो इनकी हार तय है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चुनाव आयोग में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की। इसके बाद गढेवा, पहाड़ीपुर और भीमसेन पूर्वी में जनसंपर्क किया। आलोक वाजपेई, मटल्लू यादव, शोभित यादव, रामजी आदि मौजूद रहे। (संवाद)