बांदा: डीएपी टोकन वितरण में हंगामा, किसानों और केंद्र प्रभारी के बीच धक्कामुक्की, पुलिस की मौजूदगी में नोकझोंक

बांदा जिले के नरैनी कस्बे में क्रय-विक्रय केंद्र में डीएपी खाद के टोकन वितरण के दौरान बुधवार को किसानों और केंद्र प्रभारी के बीच झिकझपटी और धक्कामुक्की हो गई। मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार मनोज कुमार और कोतवाली के उपनिरीक्षक अश्वनी कुमार की मौजूदगी में टोकन बांटे जा रहे थे। इसी दौरान एक किसान ने केंद्र प्रभारी के हाथ से पांच टोकन छीन लिए। इस पर दरोगा ने किसान को पकड़ लिया।

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घटना के दौरान केंद्र पर कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल रहा। क्रय-विक्रय केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि केंद्र पर डीएपी खाद की 500 बोरियां उपलब्ध हैं। बुधवार को 250 किसानों को टोकन दिए गए हैं। इन किसानों को गुरुवार को प्रति किसान दो-दो बोरी खाद दी जाएगी। कर्मचारियों की कमी के कारण बुधवार को खाद का वितरण नहीं हो सका। किसानों को टोकन देकर अगले दिन बुलाया गया है।