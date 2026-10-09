बांदा हादसा: तेज रफ्तार बाइक ने मासूम को रौंदा, कानपुर में इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिवार में मचा कोहराम

बांदा जिले के तिंदवारी कस्बे में बांदा-फतेहपुर राजमार्ग पर दलजीत पेट्रोल पंप के पास गुरुवार सुबह बाइक की टक्कर से घायल आठ वर्षीय बालक की कानपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। बालक को गंभीर हालत में बांदा से कानपुर रेफर किया गया था।

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मृतक धर्मेंद्र उर्फ अंशु के बड़े भाई शशिकांत ने बताया कि उसका छोटा भाई गुरुवार सुबह तिंदवारी थाना क्षेत्र के मुंगुस गांव स्थित ननिहाल पैदल जा रहा था। दलजीत पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे उपचार के लिए बांदा अस्पताल ले गए, जहां से कानपुर रेफर कर दिया गया।