बांदा: पन्ना टाइगर रिजर्व में बड़ी चूक, कोर एरिया में मेटल डिटेक्टर-जीपीएस संग घुसे चार लोग, पुलिस ने भेजा जेल

देश-दुनिया में बाघों की पुनर्स्थापना और जैव विविधता के लिए पहचान रखने वाले पन्ना टाइगर रिजर्व के अति संवेदनशील कोर एरिया में मेटल डिटेक्टर, जीपीएस और आधुनिक उपकरण लेकर गड़ा धन खोजने पहुंचे चार लोगों को पकड़ा गया है। चंद्रनगर रेंज की राजगढ़ बीट में पांच अक्तूबर को हुई इस कार्रवाई ने टाइगर रिजर्व की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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सबसे बड़ा सवाल यह है कि कड़ी सुरक्षा वाले कोर एरिया तक आधुनिक उपकरणों के साथ बाहरी लोग आखिर पहुंच कैसे गए। पन्ना टाइगर रिजर्व के उपसंचालक वीरेंद्र पटेल के अनुसार चार लोगों को अवैध रूप से कोर क्षेत्र में प्रवेश कर गड़ा धन खोजते हुए पकड़ा गया। आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की सुसंगत धाराओं में वन अपराध प्रकरण (पीओआर) दर्ज किया गया। चारों को राजनगर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।