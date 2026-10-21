बांदा: चाय की दुकान पर विवाद, दबंगों ने तमंचे से की ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, चार पर रिपोर्ट दर्ज

बांदा जिले के ओरन कस्बे में चाय की दुकान पर गालीगलौज को लेकर हुए विवाद के बाद तमंचे से फायरिंग करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक युवक ने उस पर तमंचे से फायर कर दिया। वह बाल-बाल बच गया। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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ओरन कस्बा निवासी कुलदीप शिवहरे ने बिसंडा थाने में दी तहरीर में बताया कि 20 अक्तूबर की रात करीब 11:20 बजे उसका भाई प्रबल शिवहरे कस्बे में नितिन सोनी की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था। आरोप है कि तभी कस्बे के नीरज द्विवेदी उर्फ गोलू, धीरेंद्र द्विवेदी, पुष्पेंद्र द्विवेदी और देवेंद्र द्विवेदी वहां पहुंचे।