बांदा: देवी दर्शन कर लौटे रहे भाई-बहन की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई सर्पदंश की आशंका, शव पोस्टमार्टम को भेजे

बांदा जिले में मरका थाना क्षेत्र के पिंडारन गांव में देवी दर्शन कर घर लौटे सगे भाई-बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने सर्पदंश की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची मरका पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिए हैं।

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पिंडारन गांव निवासी जयकरन के पुत्र मोहित (13) उर्फ चुन्नू और पुत्री अनुपा (15) मंगलवार रात करीब 10 बजे घर से लगभग 200 मीटर दूर देवी दर्शन करने गए थे। दर्शन के करीब दो घंटे बाद दोनों घर लौट आए। इसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन सुबह करीब चार बजे दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।