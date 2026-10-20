बांदा: आम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पिता बोले- पहले भी कई बार कर चुका था प्रयास, जांच में जुटी पुलिस

बांदा जिले में थाना जसपुरा क्षेत्र के गौरीकला ग्राम पंचायत के मजरा कुम्हरिया डेरा में मंगलवार तड़के युवक का शव घर के पास बगीचे में आम के पेड़ से लटका मिला। शव देखकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया।

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कुम्हरिया डेरा निवासी मनोज सिंह (35) पुत्र भुल्लू सिंह अविवाहित था। परिजनों के मुताबिक, सोमवार रात खाना खाने के बाद वह घर से निकल गया था। मंगलवार तड़के करीब तीन बजे परिजनों ने बगीचे में आम के पेड़ से उसका शव लटका देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।