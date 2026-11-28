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बिठूर निवासी बृजनंदन यादव की हत्या 12 नवंबर की रात हुई थी। शव टटियन झनाका में मिला था। पुलिस पूछताछ में आरोपी राज ने बताया कि रामादेवी के ठेके पर बृजनंदन से मुलाकात के बाद दोनों ने टटियन झनाका गांव के मैदान में शराब पी। बड़ा पेग बनाने के विवाद में पत्थर और ईंटों से कूंचकर बृजनंदन की हत्या कर दी। एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि मृतक का ई-ऑटो, एक तमंचा, एक कारतूस और 104 रुपये मिले हैं। राज ने कांशीराम अस्पताल ने कहा कि उसका हत्या करने का इरादा नहीं था। उससे गलती हो गई। यह कहते हुए वह फफक पड़ा। पुलिस आरोपी राज का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है।

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कानपुर। चकेरी पुलिस ने ई-ऑटो चालक बृजनंदन यादव के हत्यारोपी राज को शुक्रवार रात चकेरी मोड़ पर मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस पर दो बार गोली चलाई। जवाबी गोलीबारी में राज के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस 15 दिन से उसकी तलाश कर रही थी। बड़ा पेग बनाने के विवाद में ऑटो चालक की हत्या की थी।