औरैया: गरबा में यूट्यूबर का हंगामा, जूते-चप्पल उतारने की कही बात, फिर पंडाल में झूमने लगीं, छिड़ी ये चर्चा

औरैया जिले में गरबा-डांडिया कार्यक्रम में शनिवार रात बेला निवासी यूट्यूबर आकांक्षा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। कार्यक्रम के दौरान उनके अचानक झूमने और अजीब व्यवहार करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ लोगों ने इसे देवी आने से जोड़कर दावा किया, जबकि कुछ लोग इसे लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।

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औरैया शहर में शनिवार रात गरबा-डांडिया कार्यक्रम हुआ। यहां पहुंचीं आकांक्षा ने पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा के पास रखे जूते-चप्पलों को लेकर सवाल उठाए और बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किए। बताया जा रहा है कि इसके कुछ देर बाद वह अचानक झूमने लगीं। इस दौरान वह वहां मौजूद लोगों को जूते-चप्पल उतारने की बात कहते हुए जमीन और प्रतिमा के पास रखी मेज पर हाथ पटकती नजर आईं।