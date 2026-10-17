औरैया: अमृत भारत की चपेट में आकर मामा-भांजे की मौत, टक्कर से 50 मीटर दूर गिरे थे शव, परिजनों में मचा कोहराम
Auraiya News: अछल्दा रेलवे स्टेशन के पास तेज रफ्तार अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मेमू ट्रेन से उतरकर पैदल क्रॉसिंग की ओर जाते समय वे हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
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औरैया जिले में इटावा-कानपुर रेल खंड पर अछल्दा रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग संख्या 13-बी के पास शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। कानपुर की तरफ जा रही तेज रफ्तार अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों उछलकर ट्रैक से करीब 50 मीटर दूर जा गिरे।
सूचना मिलते ही जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में परिजनों ने पहुंचकर मृतकों की पहचान सूरत से लौट रहे मामा-भांजे के रूप में की। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मृतकों में राजू पुत्र जयवीर सिंह, निवासी नगला रामलाल रायपुर फफूंद, अछल्दा और उनके सगे मामा कृष्णा पुत्र दीपचंद, निवासी रेजुआ, एटा शामिल हैं।
मेमू से उतरकर पैदल क्रॉसिंग की ओर जा रहे थे दोनों
राजू सूरत में रहकर काम करता था और उसकी तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी। इसी वजह से उसके मामा कृष्णा उसे सूरत से घर छोड़ने के लिए साथ आ रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों सुबह करीब छह बजे कानपुर की ओर जाने वाली मेमू ट्रेन संख्या 64170 से अछल्दा स्टेशन पर उतरे थे। इसके बाद दोनों स्टेशन से पटरी के किनारे-किनारे क्रॉसिंग की ओर पैदल जा रहे थे।
इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी गई ट्रेन
सुबह करीब 6:15 बजे पीछे से आ रही तेज रफ्तार अमृत भारत एक्सप्रेस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। घटना के तुरंत बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। करीब पांच मिनट तक इंजन की तकनीकी जांच करने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। सूचना मिलने पर गैंगमैन ने ट्रैक साफ कराया। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया और परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे।