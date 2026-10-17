औरैया: अमृत भारत की चपेट में आकर मामा-भांजे की मौत, टक्कर से 50 मीटर दूर गिरे थे शव, परिजनों में मचा कोहराम

औरैया जिले में इटावा-कानपुर रेल खंड पर अछल्दा रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग संख्या 13-बी के पास शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। कानपुर की तरफ जा रही तेज रफ्तार अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों उछलकर ट्रैक से करीब 50 मीटर दूर जा गिरे।

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सूचना मिलते ही जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में परिजनों ने पहुंचकर मृतकों की पहचान सूरत से लौट रहे मामा-भांजे के रूप में की। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मृतकों में राजू पुत्र जयवीर सिंह, निवासी नगला रामलाल रायपुर फफूंद, अछल्दा और उनके सगे मामा कृष्णा पुत्र दीपचंद, निवासी रेजुआ, एटा शामिल हैं।