औरैया: रिश्तेदारी में आए युवक की संदिग्ध मौत, छत पर बने बरामदे में पड़ा मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
Auraiya News: अछल्दा थाना क्षेत्र स्थित गांव गांसीपुर में सोमवार शाम रिश्तेदारी में जन्मदिन समारोह में शामिल होने आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिनका शव मंगलवार सुबह छत पर बने बरामदे में पड़ा मिला।
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औरैया जिले में अछल्दा थाना क्षेत्र के गांव गांसीपुर में रिश्तेदारी में आए 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मंगलवार सुबह युवक का शव छत पर बने बरामदे में पड़ा मिला। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बिधूना कोतवाली क्षेत्र के नौगवां गांव निवासी पवन कुमार (25) पुत्र वीरेंद्र सिंह सोमवार शाम अछल्दा थाना क्षेत्र के गांसीपुर गांव निवासी अमित कुमार पुत्र अमर सिंह दोहरे के घर उनकी बेटी के जन्मदिन समारोह में शामिल होने आया था। रात में जन्मदिन का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पवन छत पर बने बरामदे में सो गया। मंगलवार सुबह परिजनों ने उसे मृत अवस्था में देखा, तो उनके होश उड़ गए।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
सूचना पर थाना प्रभारी जीतमल चौधरी, उपनिरीक्षक जयप्रकाश और उपनिरीक्षक राशिद खान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।