औरैया जिले में अछल्दा थाना क्षेत्र के गांव गांसीपुर में रिश्तेदारी में आए 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मंगलवार सुबह युवक का शव छत पर बने बरामदे में पड़ा मिला। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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बिधूना कोतवाली क्षेत्र के नौगवां गांव निवासी पवन कुमार (25) पुत्र वीरेंद्र सिंह सोमवार शाम अछल्दा थाना क्षेत्र के गांसीपुर गांव निवासी अमित कुमार पुत्र अमर सिंह दोहरे के घर उनकी बेटी के जन्मदिन समारोह में शामिल होने आया था। रात में जन्मदिन का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पवन छत पर बने बरामदे में सो गया। मंगलवार सुबह परिजनों ने उसे मृत अवस्था में देखा, तो उनके होश उड़ गए।