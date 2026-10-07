औरैया: हाईकोर्ट में कानूनी जंग के बाद मिला ‘रामलीला मैदान’, 100 वर्ष पुरानी परंपरा का शिव बरात से होगा आगाज

औरैया जिले में 100 वर्ष से अधिक समय से अनवरत चली आ रही रामलीला की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बुधवार को शिव बरात के साथ आयोजन का शुभारंभ होगा, जबकि बृहस्पतिवार से रामलीला का मंचन शुरू हो जाएगा। रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष व पूर्व सभासद अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2010-11 में वह मोहल्ले के सभासद थे।

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उस समय तत्कालीन चेयरमैन रत्ना शुक्ला की ओर से मैदान के प्रवेश द्वार के पास दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। उन्होंने मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर इसके विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट से स्टे मिलने के बाद तत्कालीन डीएम ने निर्माणाधीन दुकानों को ध्वस्त करा दिया था। इसके बाद नुमाइश मैदान नगर पालिका के अभिलेखों में आधिकारिक रूप से रामलीला मैदान के नाम से दर्ज हुआ।