औरैया: हाईकोर्ट में कानूनी जंग के बाद मिला ‘रामलीला मैदान’, 100 वर्ष पुरानी परंपरा का शिव बरात से होगा आगाज
Auraiya News: औरैया शहर में 100 वर्ष से अधिक पुरानी रामलीला की परंपरा बुधवार को शिव बारात के साथ शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार से तिलक नगर स्थित पुराने नुमाइश मैदान में मंचन प्रारंभ होगा। कभी दुकानों के निर्माण को लेकर विवादों में रहा यह मैदान एक लंबी कानूनी जंग के बाद आधिकारिक रूप से नगर पालिका अभिलेखों में रामलीला मैदान दर्ज हुआ था।
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औरैया जिले में 100 वर्ष से अधिक समय से अनवरत चली आ रही रामलीला की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बुधवार को शिव बरात के साथ आयोजन का शुभारंभ होगा, जबकि बृहस्पतिवार से रामलीला का मंचन शुरू हो जाएगा। रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष व पूर्व सभासद अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2010-11 में वह मोहल्ले के सभासद थे।
उस समय तत्कालीन चेयरमैन रत्ना शुक्ला की ओर से मैदान के प्रवेश द्वार के पास दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। उन्होंने मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर इसके विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट से स्टे मिलने के बाद तत्कालीन डीएम ने निर्माणाधीन दुकानों को ध्वस्त करा दिया था। इसके बाद नुमाइश मैदान नगर पालिका के अभिलेखों में आधिकारिक रूप से रामलीला मैदान के नाम से दर्ज हुआ।
12 अक्तूबर को होगा धनुष यज्ञ का आयोजन
आयोजकों के अनुसार रामलीला का इतिहास एक सदी से भी पुराना है। शुरुआत में इसका आयोजन डाबर बिल्डिंग के पास होता था। इसके बाद मुन्ना मुकंदी के पास और फिर फूलगंज मैदान में मंचन हुआ। पिछले पांच वर्षों से तिलक नगर स्थित पुराने नुमाइश मैदान में रामलीला होती आ रही है। कमेटी अध्यक्ष छुन्ना मिश्रा ने बताया कि बुधवार शाम चार बजे शिव बरात निकाली जाएगी। यह शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। डीएम बृजेश कुमार शिव बरात को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 12 अक्तूबर को धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाएगा।