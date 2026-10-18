औरैया: मानसिक बीमार ने चादर से फंदा लगाकर दी जान, परिजनों ने दिखाया इलाज का पर्चा, पोस्टमार्टम से इन्कार

औरेया जिले में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के नवीन नगर में मानसिक रूप से बीमार 55 वर्षीय व्यक्ति ने घर के अंदर पंखे के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की।

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कस्बे के नवीन नगर निवासी सुरेश चंद्र सोनी (55) पुत्र रमेश चंद्र काफी समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। परिजनों के मुताबिक, शनिवार रात वह अपनी पत्नी गीता सोनी के साथ जगे रहे और आपस में बातचीत करते रहे। रविवार सुबह करीब पांच बजे उन्होंने पत्नी से अंदर कमरे में सोने जाने की बात कही और अंदर चले गए। इसके बाद उन्होंने सफेद चादर से पंखे के सहारे फंदा लगा लिया।