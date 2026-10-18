औरैया: मानसिक बीमार ने चादर से फंदा लगाकर दी जान, परिजनों ने दिखाया इलाज का पर्चा, पोस्टमार्टम से इन्कार
Auraiya News: अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में मानसिक बीमार व्यक्ति ने घर के अंदर सफेद चादर से पंखे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उनका बेटा और बेटी नौकरी के सिलसिले में नोएडा में थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की।
विस्तार
औरेया जिले में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के नवीन नगर में मानसिक रूप से बीमार 55 वर्षीय व्यक्ति ने घर के अंदर पंखे के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की।
कस्बे के नवीन नगर निवासी सुरेश चंद्र सोनी (55) पुत्र रमेश चंद्र काफी समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। परिजनों के मुताबिक, शनिवार रात वह अपनी पत्नी गीता सोनी के साथ जगे रहे और आपस में बातचीत करते रहे। रविवार सुबह करीब पांच बजे उन्होंने पत्नी से अंदर कमरे में सोने जाने की बात कही और अंदर चले गए। इसके बाद उन्होंने सफेद चादर से पंखे के सहारे फंदा लगा लिया।
शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया
घटना के वक्त उनके बेटे शिवम और बेटी अंशिका नौकरी के सिलसिले में नोएडा में थे। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार राजपूत ने बताया कि परिजनों ने मानसिक बीमारी से जुड़े इलाज के कागजात दिखाए हैं। परिजनों के इनकार करने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है। मृतक के भाई अशोक कुमार ने इस संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया है।