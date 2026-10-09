औरैया: घर में लगी भीषण आग, घरेलू सामान के साथ 12 बकरियां झुलसीं, दो की हालत गंभीर, ग्रामीणों ने पाया काबू
Auraiya News: कुदरकोट कस्बे में शुक्रवार सुबह एक रिहाइशी मकान में अचानक अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। हादसे में घर में बंधी 12 बकरियां बुरी तरह झुलस गईं, जिनमें से दो की हालत चिंताजनक बनी हुई है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया।
विस्तार
औरैया जिले के कुदरकोट कस्बे में शुक्रवार सुबह अज्ञात कारणों से एक घर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर में बंधी 12 बकरियां झुलस गईं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, घर में रखा सामान भी जलकर नष्ट हो गया। घटना के बाद मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
कस्बा निवासी दीपू प्रजापति ने बताया कि उनकी मां मंजू देवी पुराने घर में रहती हैं। शुक्रवार सुबह वह खेत पर गई थीं। इसी दौरान घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घर में बंधी बकरियां आग की चपेट में आकर झुलस गईं और घरेलू सामान भी जल गया। सूचना पर पहुंचे पशु चिकित्सक डॉ. नीलेश कुमार ने बताया कि टीम ने मौके पर पहुंचकर झुलसी हुई बकरियों का उपचार किया है।