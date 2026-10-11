औरैया: अचानक सांड ने किया हमला, बचने को तालाब में कूदा किसान, गहरे पानी में डूबकर मौत, जांच में जुटी पुलिस

औरैया जिले में बिधूना कोतवाली क्षेत्र के गांव पुरवा भदौरिया में शनिवार शाम खेत की रखवाली करने गए एक किसान की आवारा सांड के खदेड़ने में तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

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गांव निवासी दीपू सिंह (40) उर्फ पुष्पेंद्र शनिवार शाम करीब सात बजे अपने खेत में खड़ी फसल की रखवाली करने गए थे। इसी दौरान अचानक एक आवारा सांड ने उन्हें खदेड़ लिया। सांड के हमले से जान बचाने के लिए भाग रहे दीपू सिंह पास के एक गहरे तालाब में जा गिरे, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई।