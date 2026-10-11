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औरैया: अचानक सांड ने किया हमला, बचने को तालाब में कूदा किसान, गहरे पानी में डूबकर मौत, जांच में जुटी पुलिस

Sun, 11 Oct 2026 12:34 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 11 Oct 2026 12:34 PM IST
सार

Auraiya News: बिधूना कोतवाली क्षेत्र के पुरवा भदौरिया गांव में शनिवार शाम खेत की रखवाली कर रहे किसान की आवारा सांड के खदेड़ने पर गहरे तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इस अचानक हुए हादसे से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

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Auraiya Farmer jumps into pond to escape sudden attack by a bull drowns in deep water police investigating
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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औरैया जिले में बिधूना कोतवाली क्षेत्र के गांव पुरवा भदौरिया में शनिवार शाम खेत की रखवाली करने गए एक किसान की आवारा सांड के खदेड़ने में तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

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गांव निवासी दीपू सिंह (40) उर्फ पुष्पेंद्र शनिवार शाम करीब सात बजे अपने खेत में खड़ी फसल की रखवाली करने गए थे। इसी दौरान अचानक एक आवारा सांड ने उन्हें खदेड़ लिया। सांड के हमले से जान बचाने के लिए भाग रहे दीपू सिंह पास के एक गहरे तालाब में जा गिरे, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई।

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
काफी देर तक घर न लौटने पर परिजन ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान उन्हें तालाब से बाहर निकाला गया। मृतक छह भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी अचानक हुई मौत से पत्नी रंजना बेसुध हैं। बेटे देवा और बेटी जागृति के सिर से पिता का साया उठ गया है। बुजुर्ग माता हेमलता भी बेटे की मौत के सदमे में हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख शरद राणा ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

 

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