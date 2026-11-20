औरैया: अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, नया संगठन बनाने का ऐलान, कही ये बात
Auraiya News: अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुधीर पुरवार ने शुक्रवार को ऑनलाइन व्यापार, यूपीआई पर 0.4 प्रतिशत टैक्स और संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मौजूदा व्यापार मंडलों पर व्यापारियों के हितों की अनदेखी और सदस्यता के नाम पर वसूली करने का आरोप लगाते हुए नया संगठन बनाने का ऐलान किया है।
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औरैया जिले में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुधीर पुरवार ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की वजह ऑनलाइन व्यापार, यूपीआई पर 0.4% टैक्स और व्यापार मंडलों द्वारा सदस्यता के नाम पर की जा रही वसूली को बताया है। पुरवार ने अपने इस्तीफा पत्र में कहा कि देश और प्रदेश में कई व्यापार मंडल चल रहे हैं, लेकिन व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन व्यापार है।
ऑनलाइन व्यापार से व्यापारियों का व्यापार दिन-प्रतिदिन गिर रहा है, लेकिन कोई भी व्यापार मंडल ऑनलाइन व्यापार बंद करवाने के लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। सभी व्यापार मंडल केवल बयान तक ही सीमित रहते हैं। कहा कि सभी व्यापार मंडल व्यापारियों व उद्यमियों को मूर्ख बनाकर सदस्यता अभियान के नाम पर पैसे की वसूली करते हैं। सरकार का विरोध करने की हैसियत किसी भी व्यापार मंडल की नहीं है, क्योंकि सभी व्यापार मंडल सरकार समर्थित हैं या इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होता है।
व्यापारिक समस्याओं का ज्ञापन सौंपा
बताया कि उन्होंने चार अप्रैल 2026 को ऑनलाइन व्यापार व जीएसटी से संबंधित समस्याओं का एक ज्ञापन तहसील दिवस में प्रधानमंत्री को सम्बोधित सौंपा था। इसके पहले भी कई बार ऑनलाइन व्यापार के विरोध में सैकड़ों पदाधिकारियों व व्यापारियों के साथ ज्ञापन दे चुके हैं। 12 अप्रैल को इटावा में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह था, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल को ऑनलाइन व्यापार व प्रदेश स्तर के जीएसटी से संबंधित व्यापारिक समस्याओं का ज्ञापन सौंपा व मंच पर भी अपनी बात रखी।
ये व्यापारी समाज के साथ धोखा है
लेकिन ऑनलाइन व्यापार के विरोध के स्थान पर राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रान्तीय अध्यक्ष स्वदेशी अभियान की बात करने लगे। पुरवार ने बताया कि दिनांक 19 सितंबर 2026 को यूपीआई पर 0.4% टैक्स के विरोध में तहसील दिवस में सैकड़ों व्यापारियों व पदाधिकारियों के साथ एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को संबोधित सौंपा। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्कुलर भेजा, उसमें 2000 की राशि बढ़ाकर 10000 की राशि पर व एक लाख की सीमा बढ़ाकर पांच लाख पर 0.4% टैक्स देने की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, यह व्यापारी समाज के साथ धोखा है।