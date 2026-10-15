औरैया: रामलीला मैदान में तैयार हो रहा है 60 फीट का रावण, मुस्लिम कारीगर बना रहे हैं पुतला, जानिए क्या है खास

औरैया जिले में इस बार दशहरा पर्व को लेकर उत्साह व तैयारियां अपने चरम पर हैं। शहर के तिलक नगर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रामलीला के लिए इस बार लगभग 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। इस आयोजन की सबसे खास और खूबसूरत बात यह है कि बुराई के प्रतीक इस रावण के पुतले को मुस्लिम कारीगरों द्वारा गढ़ा जा रहा है, जो क्षेत्र में हिंदू-मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की एक अनूठी मिसाल पेश कर रहा है।

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जालौन जिले से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम कारीगर कई दशकों से इस परंपरा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। कारीगर अफसर ने बताया कि उनके परिवार की चौथी पीढ़ी रावण के पुतले बनाने के इस हुनर से जुड़ी है। कहा कि औरैया में उन्हें हमेशा से भरपूर प्यार, सम्मान और अपनत्व मिला है, और कभी किसी प्रकार के भेदभाव का अहसास नहीं हुआ।