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Kanpur News: सीएसए में चेहरा दिखाने पर ही लगेगी हाजिरी

Tue, 06 Oct 2026 02:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:27 AM IST
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Attendance at the CSA will be marked only upon showing one's face.
कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में शिक्षकों और कर्मचारियों की हाजिरी चेहरा दिखाने पर ही लगेगी। यहां फेस रिकग्निशन सिस्टम लगाने की तैयारी है। सभी कक्षाओं और विभागों में 150 से अधिक मशीनें स्थापित होंगी। छात्रों की उपस्थिति भी इसी के माध्यम से कराई जाएगी। कुलपति ने छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों की उपस्थिति को सुधारने के लिए नई व्यवस्था की योजना बनाई है। इसमें शिक्षकों और कर्मचारियों को मशीन के सामने चेहरा दिखाना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
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