Kanpur News: ताइक्वांडो बेल्ट टेस्ट में खिलाड़ियों ने दिखाए पैंतरे
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:25 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:25 AM IST
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कानपुर। सिविल लाइंस स्थित बिशप वेस्टकॉट स्कूल में रविवार को कानपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से कलर बेल्ट प्रमोशन टेस्ट आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न बेल्ट वर्गों में खिलाड़ियों ने पैंतरे दिखाए। व्हाइट बेल्ट में मो. मूसा खान, येलो बेल्ट में समीक्षा मिश्रा, ग्रीन बेल्ट में प्रखर गुप्ता, ग्रीन प्रथम बेल्ट में मोमिना समीर, ब्लू बेल्ट में दृश्य और रेड बेल्ट में अद्विक सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया।
मुख्य अतिथि स्कूल की प्रिंसिपल नैंसी एलिस कच्छप ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टेस्ट शुरू करवाया। व्हाइट बेल्ट में आर्यांश दीक्षित, दिशानी यादव, अनीश कुमार, देवर्ष सिंह, आयात, शौर्य तिवारी, अनन्य सिंह और सात्विक यादव स्वर्ण पदक जीते। आरुष प्रियदर्शी, गौरवंशी वर्मा और पिहू वर्मा ने रजत पदक और पविका साहू, पूर्वा राठौर और प्रखर बाजपेई ने कांस्य पदक हासिल किया।
यलो बेल्ट में कर्मवीर गुप्ता, आरोही, सत्यम सिंह और प्रेरणा दिवाकर ने स्वर्ण पदक जीता। अभिनव सिंह, लबली गुप्ता, आद्विक पाल ने रजत पदक और संध्या सिंह, आर्य शुक्ला और कृशिका कुशवाहा ने कांस्य पदक जीता। ग्रीन बेल्ट में सार्थक कुमार, उत्कर्ष मिश्रा और अंकुश द्विवेदी स्वर्ण जीता। गौरी वर्मा, इब्राहिम और वेदांश ने रजत पदक और अनय पटेल और अरमान ने कांस्य पदक कब्जा किया।
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ग्रीन प्रथम बेल्ट में तेजस्वी कमल, इवांका पाठक, ऋषि राज सिंह, फलक फातिमा ने स्वर्ण पदक, पूर्वी पटेल, ऐश्वर्य राज, नाबिला नाज ने रजत पदक और आयतल शेख, ईशा खान ने कांस्य पदक जीते। ब्लू बेल्ट में दृश्य, श्लोका सिंह, कुशल श्रीवास्तव, आराध्या शर्मा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। काश्वी गुप्ता, अथर्व यादव रजत पदक जीते। ब्लू प्रथम बेल्ट में आगमन श्रीवास्तव और दृष्टि मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता। रेड बेल्ट में आद्विक सिंह ने स्वर्ण और अर्पित राजपूत ने स्वर्ण पदक जीता। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक चौरसिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश दीक्षित, अविनाश चंद्र द्विवेदी, बलराम यादव, महासचिव प्रदीप सिंह चौहान और रामगोपाल बाजपेई मौजूद रहे।
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मुख्य अतिथि स्कूल की प्रिंसिपल नैंसी एलिस कच्छप ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टेस्ट शुरू करवाया। व्हाइट बेल्ट में आर्यांश दीक्षित, दिशानी यादव, अनीश कुमार, देवर्ष सिंह, आयात, शौर्य तिवारी, अनन्य सिंह और सात्विक यादव स्वर्ण पदक जीते। आरुष प्रियदर्शी, गौरवंशी वर्मा और पिहू वर्मा ने रजत पदक और पविका साहू, पूर्वा राठौर और प्रखर बाजपेई ने कांस्य पदक हासिल किया।
विज्ञापन
यलो बेल्ट में कर्मवीर गुप्ता, आरोही, सत्यम सिंह और प्रेरणा दिवाकर ने स्वर्ण पदक जीता। अभिनव सिंह, लबली गुप्ता, आद्विक पाल ने रजत पदक और संध्या सिंह, आर्य शुक्ला और कृशिका कुशवाहा ने कांस्य पदक जीता। ग्रीन बेल्ट में सार्थक कुमार, उत्कर्ष मिश्रा और अंकुश द्विवेदी स्वर्ण जीता। गौरी वर्मा, इब्राहिम और वेदांश ने रजत पदक और अनय पटेल और अरमान ने कांस्य पदक कब्जा किया।
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ग्रीन प्रथम बेल्ट में तेजस्वी कमल, इवांका पाठक, ऋषि राज सिंह, फलक फातिमा ने स्वर्ण पदक, पूर्वी पटेल, ऐश्वर्य राज, नाबिला नाज ने रजत पदक और आयतल शेख, ईशा खान ने कांस्य पदक जीते। ब्लू बेल्ट में दृश्य, श्लोका सिंह, कुशल श्रीवास्तव, आराध्या शर्मा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। काश्वी गुप्ता, अथर्व यादव रजत पदक जीते। ब्लू प्रथम बेल्ट में आगमन श्रीवास्तव और दृष्टि मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता। रेड बेल्ट में आद्विक सिंह ने स्वर्ण और अर्पित राजपूत ने स्वर्ण पदक जीता। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक चौरसिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश दीक्षित, अविनाश चंद्र द्विवेदी, बलराम यादव, महासचिव प्रदीप सिंह चौहान और रामगोपाल बाजपेई मौजूद रहे।