Kanpur News: आराध्य चंद्र, अधिराज मजूमदार और दुर्वांक जीत दर्ज कर अगले दौर में पहुंचे
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:28 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:28 AM IST
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कानपुर। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित 73वीं उत्तर प्रदेश राज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कानपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। तीन दिवसीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को सब जूनियर बालक वर्ग में आराध्य चंद्र, अधिराज मजूमदार और दुर्वांक ने जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं, अंडर-15 बालिका वर्ग में कानपुर की देवर्हिका शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा।
सब जूनियर बालक वर्ग के तीसरे दौर में कानपुर के आराध्य चंद्र ने गौतमबुद्ध नगर के गर्व पंडिता को 11-6, 11-6 और 11-8 से हराया। अधिराज मजूमदार ने गोरखपुर के दक्ष तिवारी को 11-5, 11-7, 12-10 से पराजित किया। वहीं, दुर्वांक ने बरेली के अग्रिम अरोड़ा को 11-1, 11-8, 11-4 से शिकस्त दी। बालिका अंडर-15 के प्री-क्वार्टर फाइनल में कानपुर की देवर्हिका शुक्ला को गौतमबुद्ध नगर की तविशा शर्मा ने 11-13, 11-5, 11-6 और 11-6 से हराया।
इससे पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन यूपी टेबल टेनिस एसोसिएशन के चेयरमैन संजीव पाठक ने किया। इस दौरान जापान में पैरा एशियन गेम्स की कांस्य पदक विजेता कानपुर की प्राची पांडेय और इंग्लैंड में वर्ल्ड होप्स चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य कुमार को 51-51 हजार रुपये देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली यूपी महिला टीम के खिलाड़ियों और कोच को भी पांच-पांच हजार रुपये प्रदान किए गए।
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सब जूनियर बालक वर्ग के तीसरे दौर में कानपुर के आराध्य चंद्र ने गौतमबुद्ध नगर के गर्व पंडिता को 11-6, 11-6 और 11-8 से हराया। अधिराज मजूमदार ने गोरखपुर के दक्ष तिवारी को 11-5, 11-7, 12-10 से पराजित किया। वहीं, दुर्वांक ने बरेली के अग्रिम अरोड़ा को 11-1, 11-8, 11-4 से शिकस्त दी। बालिका अंडर-15 के प्री-क्वार्टर फाइनल में कानपुर की देवर्हिका शुक्ला को गौतमबुद्ध नगर की तविशा शर्मा ने 11-13, 11-5, 11-6 और 11-6 से हराया।
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इससे पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन यूपी टेबल टेनिस एसोसिएशन के चेयरमैन संजीव पाठक ने किया। इस दौरान जापान में पैरा एशियन गेम्स की कांस्य पदक विजेता कानपुर की प्राची पांडेय और इंग्लैंड में वर्ल्ड होप्स चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य कुमार को 51-51 हजार रुपये देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली यूपी महिला टीम के खिलाड़ियों और कोच को भी पांच-पांच हजार रुपये प्रदान किए गए।
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