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सब जूनियर बालक वर्ग के तीसरे दौर में कानपुर के आराध्य चंद्र ने गौतमबुद्ध नगर के गर्व पंडिता को 11-6, 11-6 और 11-8 से हराया। अधिराज मजूमदार ने गोरखपुर के दक्ष तिवारी को 11-5, 11-7, 12-10 से पराजित किया। वहीं, दुर्वांक ने बरेली के अग्रिम अरोड़ा को 11-1, 11-8, 11-4 से शिकस्त दी। बालिका अंडर-15 के प्री-क्वार्टर फाइनल में कानपुर की देवर्हिका शुक्ला को गौतमबुद्ध नगर की तविशा शर्मा ने 11-13, 11-5, 11-6 और 11-6 से हराया।इससे पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन यूपी टेबल टेनिस एसोसिएशन के चेयरमैन संजीव पाठक ने किया। इस दौरान जापान में पैरा एशियन गेम्स की कांस्य पदक विजेता कानपुर की प्राची पांडेय और इंग्लैंड में वर्ल्ड होप्स चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य कुमार को 51-51 हजार रुपये देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली यूपी महिला टीम के खिलाड़ियों और कोच को भी पांच-पांच हजार रुपये प्रदान किए गए।