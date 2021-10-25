अपना दल 60 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव : पल्लवी

विज्ञापन

पुखरायां। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना दल कमेरा वादी पार्टी प्रदेश की लगभग 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जिसकी तैयारी पूरी तरह से की जा रही है। 2027 का चुनाव बहुत ही अलग तरीके से हो सकता है। अपना दल के विचारों को कार्यकर्ता गांव-गांव में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं। जिससे पार्टी को मजबूती मिल सके और लोग जुड़े। ये बातें भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के गुरगांव में बुधवार को अपना दल कमेरा वादी पार्टी के कार्यक्रम में सिराथू विधानसभा से विधायक डॉ. पल्लवी पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिद्धांतों पर चलकर समाज में जनजागरण करना है। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी मानते हुए कार्य करना शुरू करें। डाॅ. सोनेलाल पटेल के सपनों को साकार करना है। विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस कर तैयार रहने का आह्वान किया। कहा वर्तमान सरकार से हर कोई हर वर्ग के लोग परेशान हैं। यहां जिलाध्यक्ष खुर्शीद अहमद, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मीना देवी, आस्था पटेल, पुष्पा वर्मा, गीता देवी आदि मौजूद रहीं। (संवाद)