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ओडिशा ने पहली पारी में 97 ओवर में 338 रन बनाए। जवाब में यूपी ने आयुष्मान यादव (68), आलोक कुमार (60), रितिज मलिक (नाबाद 54) और कामरान अली (40) की पारियों के दम पर 97 ओवर में आठ विकेट पर 346 रन बनाकर पारी घोषित की। ओडिशा की ओर से सिद्देश्वर बेग ने तीन और आयुष्मान पटनायक ने दो विकेट लिए।दूसरी पारी में ओडिशा ने अंतिम दिन का खेल समाप्त होने तक 44.4 ओवर में सात विकेट पर 151 रन बनाए। देवहंस साहू ने 36, मिधांशु दास ने 22 और सिद्देश्वर बेग ने 18 रन बनाए। यूपी की ओर से रितिज मलिक और मोहम्मद कैफ ने दो-दो विकेट झटके जबकि रुद्र शर्मा, कबीर पंचाल और कामरान अली को एक-एक सफलता मिली। इसके बाद दोनों टीमों की सहमति से चायकाल में मैच समाप्त कर दिया गया। ग्रुप-सी में गुजरात तीन मैचों में दो जीत और एक ड्रॉ के साथ 13 अंक लेकर शीर्ष पर है। हरियाणा और यूपी के 10-10 अंक हैं। 1.745 रन रेट के आधार पर हरियाणा दूसरे जबकि 1.619 रन रेट के साथ यूपी तीसरे स्थान पर है। अब यूपी का चौथा मुकाबला 30 नवंबर से दो दिसंबर तक हरियाणा के साथ होगा। इसमें यूपी टीम जीत के साथ ग्रुप में शीर्षक पर पहुंचने का प्रयास करेगी।