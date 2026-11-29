Kanpur News: पहली पारी में आठ रन की बढ़त से यूपी को मिले तीन अंक, ग्रुप में तीसरे स्थान पर पहुंची टीम
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:29 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:29 AM IST
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कानपुर। कर्नाटक के शिवमोग्गा स्थित जेएनएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैदान पर शुक्रवार को बीसीसीआई की अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के एलीट ग्रुप-सी का तीन दिवसीय मुकाबला ड्रॉ रहा। उत्तर प्रदेश ने ओडिशा के खिलाफ पहली पारी में आठ रन की बढ़त हासिल की। इस आधार पर यूपी को तीन अंक मिले। इसके साथ ही टीम ग्रुप में गुजरात और हरियाणा के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गई।
ओडिशा ने पहली पारी में 97 ओवर में 338 रन बनाए। जवाब में यूपी ने आयुष्मान यादव (68), आलोक कुमार (60), रितिज मलिक (नाबाद 54) और कामरान अली (40) की पारियों के दम पर 97 ओवर में आठ विकेट पर 346 रन बनाकर पारी घोषित की। ओडिशा की ओर से सिद्देश्वर बेग ने तीन और आयुष्मान पटनायक ने दो विकेट लिए।
दूसरी पारी में ओडिशा ने अंतिम दिन का खेल समाप्त होने तक 44.4 ओवर में सात विकेट पर 151 रन बनाए। देवहंस साहू ने 36, मिधांशु दास ने 22 और सिद्देश्वर बेग ने 18 रन बनाए। यूपी की ओर से रितिज मलिक और मोहम्मद कैफ ने दो-दो विकेट झटके जबकि रुद्र शर्मा, कबीर पंचाल और कामरान अली को एक-एक सफलता मिली। इसके बाद दोनों टीमों की सहमति से चायकाल में मैच समाप्त कर दिया गया। ग्रुप-सी में गुजरात तीन मैचों में दो जीत और एक ड्रॉ के साथ 13 अंक लेकर शीर्ष पर है। हरियाणा और यूपी के 10-10 अंक हैं। 1.745 रन रेट के आधार पर हरियाणा दूसरे जबकि 1.619 रन रेट के साथ यूपी तीसरे स्थान पर है। अब यूपी का चौथा मुकाबला 30 नवंबर से दो दिसंबर तक हरियाणा के साथ होगा। इसमें यूपी टीम जीत के साथ ग्रुप में शीर्षक पर पहुंचने का प्रयास करेगी।
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ओडिशा ने पहली पारी में 97 ओवर में 338 रन बनाए। जवाब में यूपी ने आयुष्मान यादव (68), आलोक कुमार (60), रितिज मलिक (नाबाद 54) और कामरान अली (40) की पारियों के दम पर 97 ओवर में आठ विकेट पर 346 रन बनाकर पारी घोषित की। ओडिशा की ओर से सिद्देश्वर बेग ने तीन और आयुष्मान पटनायक ने दो विकेट लिए।
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दूसरी पारी में ओडिशा ने अंतिम दिन का खेल समाप्त होने तक 44.4 ओवर में सात विकेट पर 151 रन बनाए। देवहंस साहू ने 36, मिधांशु दास ने 22 और सिद्देश्वर बेग ने 18 रन बनाए। यूपी की ओर से रितिज मलिक और मोहम्मद कैफ ने दो-दो विकेट झटके जबकि रुद्र शर्मा, कबीर पंचाल और कामरान अली को एक-एक सफलता मिली। इसके बाद दोनों टीमों की सहमति से चायकाल में मैच समाप्त कर दिया गया। ग्रुप-सी में गुजरात तीन मैचों में दो जीत और एक ड्रॉ के साथ 13 अंक लेकर शीर्ष पर है। हरियाणा और यूपी के 10-10 अंक हैं। 1.745 रन रेट के आधार पर हरियाणा दूसरे जबकि 1.619 रन रेट के साथ यूपी तीसरे स्थान पर है। अब यूपी का चौथा मुकाबला 30 नवंबर से दो दिसंबर तक हरियाणा के साथ होगा। इसमें यूपी टीम जीत के साथ ग्रुप में शीर्षक पर पहुंचने का प्रयास करेगी।
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