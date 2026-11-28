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कानपुर। सरकारी योजनाओं की प्रगति और जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई की गाज गिर सकती है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में सुधार न होने पर विभागीय अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों की गलत फीडिंग या समय से अपडेट न होने के कारण जिले की रैंकिंग प्रभावित हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस की समीक्षा बैठक में डीएम ने विभागवार योजनाओं की प्रगति और ग्रेडिंग की समीक्षा की। उन्होंने खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निर्माणाधीन परियोजनाओं में देरी पर नाराजगी जताते हुए समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कराने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि आईजीआरएस में केवल जवाब अपलोड करना शिकायत का निस्तारण नहीं है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि और समस्या का वास्तविक समाधान जरूरी है। असंतुष्ट फीडबैक वाले मामलों की दोबारा जांच कराई जाए। कोई भी शिकायत निर्धारित समयसीमा के बाद लंबित नहीं रहनी चाहिए। (ब्यूरो)