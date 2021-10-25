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कानपुर। रेलवे के पोल को चोरी करने के बाद उसे रेलवे ट्रैक पर छोड़कर भाग जाने के आरोपी को रविवार को जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने हैरिसगंज पुल के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद सलीम उर्फ सनी उर्फ राजू मूलरूप से अयोध्या के जुबैरगंज निवासी है। रेलबाजार थाना क्षेत्र के कबाड़ी मार्केट इलाके में रह रहा था। जीआरपी थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह ने बताया कि आरोपी ने 26 नवंबर को पोल चोरी कर ले जाने की कोशिश की थी। असफल होने पर उसे ट्रैक पर छोड़कर भाग गया था। इस दौरान वहां से गुजर रही ट्रेन को काफी देर रोका गया था। रेलवे ट्रैक अवरुद्ध करने के मामले में थाना जीआरपी कानपुर सेंट्रल में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से उसकी पहचान कर उसे पकड़ा गया। संवाद