फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Abhinandan, Shikhar, and Adhyansh won medals in chess.

Kanpur News: अभिनंदन, शिखर और अध्यांश ने जीते शतरंज में पदक

Mon, 19 Oct 2026 02:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
Abhinandan, Shikhar, and Adhyansh won medals in chess.
कानपुर। सिविल लाइंस स्थित सीडलिंग अकादमी में इनरव्हील क्लब ऑफ कानपुर फ्लोरेंस और ब्रिलियंट माइंड्स चेस नेक्सस के संयुक्त तत्वावधान में शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 150 से अधिक खिलाड़ियों ने रणनीति का प्रदर्शन किया। विजेताओं को मुख्य अतिथि चांदनी गुप्ता ने पुरस्कृत किया। अंडर-9 बालक वर्ग में अभिनंदन जायसवाल पांच अंक हासिल कर पहले स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में शांभवी मिश्रा 4.5 अंक के साथ विजेता बनीं। अंडर-13 बालक वर्ग में शिखर कटियार ने 5.1 अंक और बालिका वर्ग में सान्वी पोरवाल और माया गुप्ता तीन-तीन अंक लेकर पहले स्थान पर रहीं। अंडर-17 बालक वर्ग में अध्यांश सिंह पांच अंक और बालिका वर्ग में रितु तलरेजा तीन अंक के साथ विजेता बनीं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed