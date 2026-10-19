Kanpur News: अभिनंदन, शिखर और अध्यांश ने जीते शतरंज में पदक

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कानपुर। सिविल लाइंस स्थित सीडलिंग अकादमी में इनरव्हील क्लब ऑफ कानपुर फ्लोरेंस और ब्रिलियंट माइंड्स चेस नेक्सस के संयुक्त तत्वावधान में शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 150 से अधिक खिलाड़ियों ने रणनीति का प्रदर्शन किया। विजेताओं को मुख्य अतिथि चांदनी गुप्ता ने पुरस्कृत किया। अंडर-9 बालक वर्ग में अभिनंदन जायसवाल पांच अंक हासिल कर पहले स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में शांभवी मिश्रा 4.5 अंक के साथ विजेता बनीं। अंडर-13 बालक वर्ग में शिखर कटियार ने 5.1 अंक और बालिका वर्ग में सान्वी पोरवाल और माया गुप्ता तीन-तीन अंक लेकर पहले स्थान पर रहीं। अंडर-17 बालक वर्ग में अध्यांश सिंह पांच अंक और बालिका वर्ग में रितु तलरेजा तीन अंक के साथ विजेता बनीं। संवाद