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कानपुर। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और उसमें संशोधन कराने के लिए 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के 3,736 बूथों पर सुबह 10 से शाम चार बजे तक बीएलओ मौजूद रहेंगे। इस दौरान लोग मतदाता सूची में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम जांचने के साथ नए पंजीकरण, नाम हटाने और संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। एक जनवरी 2027 के आधार पर चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में युवाओं और महिलाओं के नाम जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। बीएलओ के पास 17 नवंबर को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची के साथ फॉर्म-6, 7 और 8 उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक बूथ पर हेल्प डेस्क भी बनेगी। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने सभी बूथों पर बीएलओ की उपस्थिति और जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अभियान में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। (ब्यूरो)