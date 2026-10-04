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Kanpur News: अकबरपुर में तहसील के पास बनेगा नया वेंडिंग जोन, मिली मंजूरी

Sun, 04 Oct 2026 12:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:32 AM IST
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A new vending zone will be built near the tehsil in Akbarpur, approval received.
कानपुर देहात। अकबरपुर में माती मार्ग पर तहसील के पास नया वेंडिंग जोन बनेगा। इसके लिए शासन की मंजूरी मिल गई है। इसपर करीब 50 लाख रुपये खर्च होंगे। बजट आवंटन और ठेकेदार चयन के बाद काम शुरू होगा। सड़क से ठेलिया व रेहड़ी दुकानें हटने से माती मार्ग पर जाम का समाधान हो जाएगा।
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अकबरपुर जिला मुख्यालय का नगर है। फिलहाल नगर में केवल परी चौक के पास वेंडिंग जोन है। तीन स्थानों पर और वेंडिंग जोन बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। सबसे अधिक समस्या नमस्ते व डमरू चौराहा की है। यहां सड़क पर ठेलिया व रेहड़ी-पटरी दुकानें लगने से यातायात रेंगता है। कई बार जाम लगने से एंबुलेंस भी फंस जाती हैं।
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इसी के दृष्टिगत वैश्विक नगरोदय योजना में रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के लिए माती मार्ग पर तहसील के पास, शुक्ल तालाब के पास और नबीपुर में रठगांव मार्ग किनारे रिक्त जमीन पर वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। शासन की ओर से इसमें से तहसील के पास वेंडिंग जोन बनाने की मंजूरी दी गई है। करीब 50 लाख की लागत से वेंडिंग जोन विकसित किया जाएगा। छायादार शेड, चबूतरे आदि बनने से यहां दुकानदारों को सुविधा होगी। वहीं खरीदारों के लिए सहूलियत हो जाएगी। बारिश में अभी यहां दुकानें लगाने वाले रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को परेशान होना पड़ता है। रेडीमेड दुकानदार भीगकर कपड़े खराब होने को लेकर परेशान रहते हैं। इन दुकानदारों की समस्या का वेंडिंग जोन स्थायी समाधान लेकर आएगा।
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बयान...
अकबरपुर में माती मार्ग पर तहसील के करीब वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव शासन में मंजूर हो गया है। वेंडिंग जोन बनाए जाने से रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को सुरक्षित स्थान मिलेगा। इससे ठेलिया दुकानदार व रेहड़ी-पटरी कारोबारी सड़क से हट जाएंगे तो यातायात भी सुगम होगा। - आशीष कुमार, ईओ अकबरपुर।
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